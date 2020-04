Net nu iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven, is de temperatuur in Ukkel gestegen tot een nieuw dagrecord. Dat meldt weerman David Dehenauw op Twitter.

Het vorige dagrecord in Ukkel dateerde van 1957, toen het 21,4 graden was. Rond 15.30 uur meldde Dehenauw dat het 21,5 graden was in Ukkel en dat dat record dus verbroken werd. De temperatuur kan nog verder stijgen, het eindresultaat wordt later op de dag verwacht.

