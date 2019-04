Wanbetaling alimentatiegeld: duizenden extra ouders komen in aanmerking voor voorschot

Vanaf 2020 zullen heel wat meer ouders een voorschot kunnen vragen op het alimentatiegeld dat de ex-partner niet uitbetaalt. Vandaag geldt dat enkel voor mensen die minder dan 1.800 euro per maand verdienen. Het parlement keurt donderdag wellicht een verhoging tot 2.200 euro goed.

Voor een heleboel gescheiden ouders is het een dagelijkse realiteit. De ex-partner verzaakt het om het verplichte alimentatiegeld volledig en op tijd over te maken voor het onderhoud van de kinderen. Volgens sommige cijfers zou het zelfs gaan om 40 procent van de gevallen. Voor een deel van die ouders biedt de Dienst voor Alimentatievorderingen (DAVO) soelaas.

Wie gedurende een periode van twaalf maanden minstens twee keer het geld niet of onvolledig kreeg, kan naar DAVO stappen. Die instantie kan daarop voorschotten toekennen aan de gedupeerde ouder én die sommen terugvorderen bij de wanbetaler. Het inkomen van de gedupeerde ouder mag tot op vandaag niet meer bedragen dan 1.800 euro.

In 2018 betaalde DAVO voorschotten uit voor zo'n 18.000 kinderen. In totaal beschikte het over een jaarbudget van 31 miljoen euro. De cijfers zitten trouwens in de lift. Op twee jaar tijd steeg het totaalbedrag gemiddeld met zo'n 6 procent.

Vanaf 2020 belooft die stijging zich versneld door te zetten. Het parlement bereikte immers het akkoord om die inkomensgrens op te trekken naar 2.200 euro.

De deal werd gemaakt op basis van een wetsvoorstel van de Franstalige christendemocraten van CDH. Die noemt de verhoging een belangrijk onderdeel in de armoedebestrijding bij alleenstaande ouders.

CD&V ondersteunde het voorstel. 'Eenoudergezinnen lopen dubbel zoveel risico als tweeoudergezinnen om in de armoede te verzeilen en met sociale uitsluiting te worden geconfronteerd', zeggen CD&V-Kamerleden Sonja Becq en Raf Terwingen. 'Het verhogen van het plafond is een belangrijke stap in de strijd tegen armoede bij deze groep.'

De doelgroep zou met duizenden extra kinderen kunnen verhogen. De FOD Financiën maakte eerder dit jaar een simulatie van hoeveel meer mensen in aanmerking zouden komen als het plafond zou worden opgetrokken tot 2.500 euro (300 euro meer dan in het akkoord). Hun projectie spreekt van 11.000 extra kinderen.

N-VA en Open VLD formuleren wel nog vragen bij het voorstel. Zo is het onduidelijk in welke mate het budget van DAVO verhoogd moet worden, temeer omdat de dienst slechts 30 procent van alle betaalde voorschotten daadwerkelijk gerecupereerd wordt. Bovendien werkt de overheid dit begrotingsjaar met voorlopige twaalfden, naar aanleiding van de val van de regering. Heel veel marge is er dus niet.

De finale stemming vindt donderdag plaats in de plenaire vergadering.