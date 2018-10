Wallonië: PS behoudt bastions, Ecolo en PTB boeken winst, exit Di Rupo

In de provincie Namen zijn de meeste stemmen geteld: 92 procent van de stembiljetten is verwerkt. De MR blijft de grootste partij, maar moet bijna vier procent inleveren. Coalitiepartner CDH verliest ongeveer evenveel. In de oppositie verliest de PS zwaar (-7,12 procentpunt), terwijl Ecolo (+3,25 procentpunt) en de PTB (+6,77 procentpunt) profiteren van het verlies van de traditionele partijen.

In Henegouwen is de tendens dezelfde. De PS zou de grootste blijven, maar moet er wel een verlies van 7,4 procentpunt slikken. Coalitiepartner MR zou vier punten verliezen. Ecolo wint ook in Henegouwen 3,23 procentpunt, terwijl de PTB liefst 8,8 procentpunt winst boekt. Het CDH zou 3,89 procentpunt moeten prijsgeven.

De MR blijft op kop in Waals-Brabant, maar moet wel vier procent inboeten. Ecolo wordt de tweede partij en wint er acht procent. De meerderheidspartij PS verliest 3,75 punten en het CDH 3 punten.

In Luxemburg blijft het CDH de grootste, maar de partij moet ook 3,76 procentpunt prijsgeven. MR is tweede en blijft er stabiel. De PS verliest 5,28 procentpunt terwijl Ecolo 3,12 procentpunt vooruitgaat.

In de provincie Luik tenslotte is nog maar 65 procent van de stemmen geteld, maar de tendens lijkt vergelijkbaar met die in andere provincies. De PS zou liefst 10 procent verliezen, die grotendeels ingepikt worden door de PTB (6,5 procent) en Ecolo (2,5 procent). Ook MR en cdH staan op verlies in Luik.

Benoît Lutgen wint broederstrijd

CDH-voorzitter Benoît Lutgen heeft in Bastenaken de tweestrijd met zijn broer Jean-Pierre gewonnen. Die kondigde meteen zijn politiek afscheid aan. 'Mijn politiek avontuur is definitief beëindigd', geeft hij toe. Met de steun van alle andere partijen wou hij zijn broer een hak zetten, maar dat is dus niet gelukt. 'Ik had besloten om mijn toekomst in de handen van de inwoners van Bastenaken te leggen. Ze hebben op een duidelijke manier gekozen.'

Benoît Lutgen was ook erg tevreden met het resultaat van zijn partij. 'Het CDH blijft de derde grootste politieke partij in Franstalig België dankzij zijn lokale verankering.' De Franstalige centrumpartij behoudt de burgemeesterssjerp in onder meer Namen, Moeskroen, Dour, Gembloux, Sint-Pieters-Woluwe en Jette.

PS houdt stand in grote steden

In Charleroi zouden de socialisten van uittredend burgemeester Paul Magnette 3,7 procent verliezen en uitkomen op 44,4 procent. De PTB zou zich op de tweede plaats hijsen met 14 procent, gevolgd door MR met 12 procent, Ecolo met 9 procent en C+ (CDH) met 9 procent.

Ook in Luik zou de PS ondanks het Publifin-schandaal met ruime voorsprong de grootste partij blijven. De lijst van uittredend burgemeester Willy Demeyer zou twee procent inboeten en uitkomen op 36 procent.

De MR van Christine Defraigne zou volgens de poll 19 procent halen, een verlies van 2,2 procent. De aan Ecolo verwante burgerlijst Vert ardent zou eveneens 19 procent in de wacht slepen, gevolgd door de PTB met 10 procent en het CDH met 8 procent. De centrumpartij regeert er al dertig jaar met de socialisten, maar de kans op een heruitgave van die coalitie wordt steeds kleiner.

In Bergen neemt PS-lijstduwer Elio Di Rupo afscheid van de lokale politiek. Lijsttrekker Nicolas Martin haalt immers meer voorkeursstemmen, en in Wallonië is bij wet vastgelegd dat persoon met de meeste voorkeursstemmen in de grootste partij van de coalitie burgemeester wordt.