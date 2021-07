In Wallonië hebben zo'n 400 gezinnen na de zware overstromingen van vorige week nog geen drinkbaar water. In Pepinster en Dison is er ondertussen wel weer overal water, meldt de Société Wallonne des Eaux (SWDE).

Waar het water vuil of troebel is, mag het kraanwater niet gebruikt worden om te eten of te drinken, zelfs niet wanneer het gekookt is. Als het water licht troebel is, kan het wel gebruikt worden voor sanitaire doeleinden of persoonlijke hygiëne.

In de provincie Namen is er nog geen drinkbaar water in Celles, het hoger gelegen gedeelte van Dave waar het water is afgesloten voor reinigingswerken en Ham-sur-Sambre. In Ham-sur-Sambre is de watertoevoer hersteld, net als in Rivière, in de lager gelegen zone van Lustin en in Floriffoux.

Geen auto meer

SWDE meldt dat er mogelijk een forsere chloorgeur dan anders kan worden waargenomen bij het kraanwater als het water weer drinkbaar werd verklaard. Dat vormt geen enkel gevaar voor de gezondheid, klinkt het. In sommige gemeenten zijn er gedeeltelijke tekorten aan water, maar is de kwaliteit van het leidingwater niet aangetast. In de provincie Luik is de situatie genormaliseerd in Pepinster en Dison, in Namen is dat het geval in heel Profondeville.

SWDE waarschuwt dat er de komende dagen ook nog incidenten mogelijk zijn op het distributienetwerk in de getroffen zones. Mogelijk zijn ook de ondergrondse leidingen beschadigd, wat kan leiden tot nog meer waterlekken.

In Pepinster en Verviers moeten ongeveer twaalfduizend mensen op zoek gaan naar een ander onderkomen, zei de korpschef van de politiezoner Vesder gisteren in Terzake op VRT. Tal van inwoners hebben ook geen auto meer.

