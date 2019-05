Het Waalse Gewest moet de Ligue des droits humains (LDH, de Franstalige mensenrechtenliga) een schadevergoeding betalen in een dossier rond wapenexport naar Libië in 2009. Dat heeft het hof van beroep in Luik bevestigd.

Alles draait om wapenleveringen aan Libië in 2009, waar dictator Moammar Khadafi toen nog aan de macht was. Toenmalig Waals minister-president Rudy Demotte (PS) had toen in naam van het Waals gewest exportvergunningen afgeleverd voor de Waalse wapenproducent FN Herstal, voor een contract van 11,5 miljoen euro met Libië. Bovendien deed Demotte dat in volle periode van lopende zaken: een dag eerder waren er regionale verkiezingen geweest.

De licenties werden al verschillende keren opgeschort of geannuleerd door de Raad van State. Het Waals Gewest was in eerste aanleg al veroordeeld door de rechtbank in Namen, en dat wordt nu bevestigd in beroep. Het gewest ging in de fout omdat het de vergunningen afleverde in lopende zaken, maar ook omdat de beslissing niet voldoende gemotiveerd was. Bovendien heeft de rechtbank ook problemen met een aanpassing van het decreet rond wapenexport.

Het gewest moet nu een schadevergoeding van 11.000 euro betalen aan de Franstalige Mensenrechtenliga, weet Le Soir. Maar de Waalse regering blijft intussen wel wapenleveringen toestaan aan Saoedi-Arabië, hekelt de organisatie. 'Errare humanum est, perseverare diabolicum (Missen is menselijk, maar erin volharden is duivels, red.)', reageert de organisatie. 'Dat lijkt een Latijns gezegd te zijn dat erg populair is in de wandelgangen van het Elysette.'

De Liga blijft samen met mensenrechtenorganisatie Amnesty International ijveren voor een aanpassing van de Waalse regelgeving in de volgende legislatuur, die de beslissingen in elk geval transparanter moet maken.