Het Waals Gewest heeft een negatief advies gegeven over de opslagplannen voor kernafval van het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval Niras. Dat meldt het kabinet van Waals minister van Milieu Céline Tellier zaterdagochtend.

Niras deed de plannen voor opslagplaatsen van nucleair afval in april uit de doeken naar aanleiding van de verplichte bevolkingsraadpleging. Niras stelt alvast voor om het afval in de grond te steken, maar de exacte locaties van de opslagplaatsen werden niet gecommuniceerd. De raadpleging is momenteel nog beschikbaar op de website van Niras, maar loopt vandaag/zaterdag om middernacht af.

Het Waals Gewest heeft zaterdag een negatief advies gegeven over de opslagplannen voor kernafval van het Belgische nationale orgaan voor radioactief afval Niras. Volgens Wallonië zijn er 'aanzienlijke tekortkomingen' in het door Niras opgestelde dossier. Het Waals Gewest vraagt dan ook dat Niras alternatieven onderzoekt. Ook het Brussels Gewest heeft de plannen van Niras al verworpen, zo schreef de Franstalige krant La Libre Belgique vrijdag. Eerder kantten ook Luxemburg en Rijnland-Palts zich tegen de opslagplannen van het Niras.

Niras heeft naar eigen zeggen meer dan 11.000 Belgische reacties online ontvangen, naast de brieven. 'De raadpleging omvatte naast de publieksraadpleging ook de raadpleging van officiële instanties zoals de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, het Adviescomité SEA, de Gewesten en het FANC. Alle opmerkingen en adviezen worden de komende maanden verwerkt in een finaal beleidsvoorstel voor de federale regering. Het is de regering die uiteindelijk beslist wat er op lange termijn met dit afval moet gebeuren', legt woordvoerster Sigrid Eeckhout uit. De beleidskeuze die binnenkort voorligt, vormt volgens Eeckhout de eerste stap in de realisatie van een eindbestemming voor het afval. 'We gaan ervan uit dat het hele proces vele tientallen jaren zal duren.'

De beslissing over het nucleair afval blijven uitstellen, betekent volgens Niras dat we onnodige lasten doorschuiven naar de volgende generaties. 'We denken daarbij aan milieurisico's, financiële risico's en het gevaar dat opgebouwde kennis en expertise verloren gaan. Wachten is dus geen optie meer', aldus woordvoerster Sigrid Eeckhout.

