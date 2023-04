‘Walen willen wél in Vlaanderen werken’

‘Voor Vlaamse werkgevers die technische profielen zoeken, is vakkennis veel belangrijker dan taalkennis’, zegt Forem-woordvoerder Thierry Ney.

Vandaag werken 45.000 Walen (en 55.000 Brusselaars) in Vlaanderen. Dat zijn weliswaar 15 procent minder Walen dan vorig jaar, een terugval na de postcoronapiek, maar los daarvan gaan de cijfers sinds 2014 in stijgende lijn. Maar het moeten er meer worden, vindt de Forem, de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling.

‘Wij vinden het belangrijk om nóg meer te communiceren’, zegt Forem-woordvoerder Thierry Ney. ‘Daarom organiseren we dit jaar voor het eerst twee zogenaamde werkweken, met initiatieven om Waalse werkzoekenden aan te moedigen hun kans te wagen in Vlaanderen, waar de werkloosheid maar 3,2 procent bedraagt. Interregionale mobiliteit op de arbeidsmarkt zal Wallonië helpen om zijn werkloosheid te doen dalen. Vooral voor Waalse werkzoekenden in de buurt van de taalgrens, inwoners van Moeskroen, Doornik of Luik, is dit superinteressant.’

Ook financieel, erkent Thierry Ney. ‘Een toestand van bijna volledige tewerkstelling geeft opwaartse druk op de lonen. In Vlaanderen zijn er 200 knelpuntberoepen, in Wallonië 140, dan weet je het wel.’

De Forem spitst zich wel uitdrukkelijk toe op dat saldo van 60 knelpuntberoepen waarvoor er in Wallonië (nog) geen tekorten zijn. ‘Anders krijg ik straks heel boze Waalse werkgevers aan de lijn’, lacht Ney.

Op zijn website heeft de Forem momenteel 5500 vacatures in Vlaamse bedrijven in de aanbieding. Geen of gebrekkige kennis van het Nederlands en angst voor het onbekende – ‘hoe zal ik in Vlaanderen worden ontvangen’? – houden Waalse werkzoekenden tegen om te solliciteren in Vlaanderen. De Forem-werkweek moet helpen om vooroordelen weg te nemen en werken in Vlaanderen te ‘demystifiëren’.

Kennis van het Nederlands is zeker nuttig maar niet noodzakelijk om in Vlaanderen aan de bak te komen. ‘Voor Vlaamse werkgevers die technische profielen zoeken, is vakkennis veel belangrijker dan taalkennis.’

Vaak wordt gezegd dat Waalse werkzoekenden door de onbeperkte duur van werkloosheidsuitkeringen in België weinig animo hebben om heel fanatiek en buiten de eigen streek op zoek te gaan naar werk. Ney spreekt dat tegen. ’De Walen verplaatsen zich best veel vandaag. In 2000 werkten er 23.000 Vlamingen in Wallonië, vandaag zijn dat er 34.000. In dezelfde periode is het aantal Walen die in Vlaanderen werken gestegen van 35.000 naar 45.000. Daarnaast hebben 73.000 Walen een baan in het buitenland, tegenover 57.000 Vlamingen.’