In Puurs-Sint-Amands is vrijdagavond beroering ontstaan nadat een wagen aan hoge snelheid tussen een groep Vlaams-nationalistische manifestanten had gereden. Er raakte niemand gewond. De drie inzittenden van de wagen konden worden opgepakt, over hun intenties is er nog geen duidelijkheid.

Vrijdagavond trokken 250 à 300 manifestanten door Puurs. Ze wilden er hun verontwaardiging tonen over een gewelddadig pestincident tegen een jongen van 15 jaar in Puurs-Sint-Amands. Woensdag werden daarover vijf minderjarige verdachten voorgeleid bij de jeugdrechter, een zesde, meerderjarige bij de onderzoeksrechter.

De manifestanten bewogen zich vrijdagavond door de straten van Puurs. "Op een bepaald moment is er een voertuig uit een zijstraat richting de betogers gereden", zegt Jan Van de Vreken, korpschef van de politie Klein-Brabant. "Dat gebeurde met redelijk wat snelheid."

Bij het incident vielen geen gewonden. "Er ontstond wel beroering onder de betogers, maar al redelijk snel was het weer rustig", zegt Van de Vreken. "De wagen, met drie inzittenden, kon onderschept worden. Zij worden meegenomen naar het commissariaat en verhoord."

Over de intenties van de bestuurder is voorlopig nog niets duidelijk. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) laat in een reactie weten dat hij het auto-incident ten strengste afkeurt. "Gelukkig zijn de inzittenden snel gevat door de politie en vielen er geen gewonden."

Maar ook het feit dat de betoging plaatsvond, is voor de burgemeester ontoelaatbaar. "Het onaanvaardbare incident van afgelopen zondag aan de bib in Puurs-centrum heeft heel veel emoties losgemaakt. Ondertussen zijn de daders geïdentificeerd dankzij de camerabeelden en zijn hun straffen uitgesproken. Politie, parket en jeugdrechter hebben hun werk gedaan."

"Dit incident was het voorwendsel voor meer dan 300 betogers om vanavond naar het dorpshart af te zakken om amok te maken", zegt Van den Heuvel. "Ook dit is voor ons absoluut onaanvaardbaar, zeker in coronatijden. Deze manifestatie ging door zonder de noodzakelijke voorafgaande toelating."

De burgemeester voegt er nog aan toe dat hij "iedere vorm van geweld" afkeurt en samen met de politie en de inwoners "onze mooie gemeente niet (laat) kapen door extremisten uit welke hoek ook".

Vrijdagavond trokken 250 à 300 manifestanten door Puurs. Ze wilden er hun verontwaardiging tonen over een gewelddadig pestincident tegen een jongen van 15 jaar in Puurs-Sint-Amands. Woensdag werden daarover vijf minderjarige verdachten voorgeleid bij de jeugdrechter, een zesde, meerderjarige bij de onderzoeksrechter. De manifestanten bewogen zich vrijdagavond door de straten van Puurs. "Op een bepaald moment is er een voertuig uit een zijstraat richting de betogers gereden", zegt Jan Van de Vreken, korpschef van de politie Klein-Brabant. "Dat gebeurde met redelijk wat snelheid." Bij het incident vielen geen gewonden. "Er ontstond wel beroering onder de betogers, maar al redelijk snel was het weer rustig", zegt Van de Vreken. "De wagen, met drie inzittenden, kon onderschept worden. Zij worden meegenomen naar het commissariaat en verhoord." Over de intenties van de bestuurder is voorlopig nog niets duidelijk. Burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) laat in een reactie weten dat hij het auto-incident ten strengste afkeurt. "Gelukkig zijn de inzittenden snel gevat door de politie en vielen er geen gewonden." Maar ook het feit dat de betoging plaatsvond, is voor de burgemeester ontoelaatbaar. "Het onaanvaardbare incident van afgelopen zondag aan de bib in Puurs-centrum heeft heel veel emoties losgemaakt. Ondertussen zijn de daders geïdentificeerd dankzij de camerabeelden en zijn hun straffen uitgesproken. Politie, parket en jeugdrechter hebben hun werk gedaan." "Dit incident was het voorwendsel voor meer dan 300 betogers om vanavond naar het dorpshart af te zakken om amok te maken", zegt Van den Heuvel. "Ook dit is voor ons absoluut onaanvaardbaar, zeker in coronatijden. Deze manifestatie ging door zonder de noodzakelijke voorafgaande toelating." De burgemeester voegt er nog aan toe dat hij "iedere vorm van geweld" afkeurt en samen met de politie en de inwoners "onze mooie gemeente niet (laat) kapen door extremisten uit welke hoek ook".