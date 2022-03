Een wagen is in de nacht van zaterdag op zondag ingereden op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, bij La Louvière (Henegouwen). Bij het drama vielen zes doden, tien zwaargewonden en een dertigtal lichtgewonden.

Het dodental als gevolg van de aanrijding van een menigte carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, is opgelopen tot zes. Er raakten ook tien mensen zwaargewond en 27 lichtgewond. Dat werd zondag bevestigd op een persconferentie, in aanwezigheid van de burgemeester van La Louvière, Jacques Gobert.

Twee personen die zich in de wagen bevonden die het drama veroorzaakte, zijn opgepakt. Ze zijn nog niet ondervraagd door het gerecht. Het gaat om dertigers uit La Louvière.

Nog veel vragen

De precieze omstandigheden van het drama zijn nog niet bekend. Wel zeker is dat een wagen omstreeks 5 uur met hoge snelheid inreed op een groep feestvierders die op straat waren samengekomen voor het feest van de Gilles. Daarbij gaan verschillende verenigingen van deur tot deur om te vieren.

Verschillende media berichtten dat de wagen die de aanrijding veroorzaakte, werd achtervolgd door de politie. Maar dat wordt door burgemeester Gobert ontkend. 'Of de aanrijding vrijwillig gebeurde of niet, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen'. Er is een onderzoeksrechter aangesteld die ter plaatse ging.

Het carnaval in Strépy kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de coronapandemie. Dit jaar werd het door de coronamaatregelen verplaatst van begin maart naar 20, 21 en 22 maart.

De burgemeester riep de carnavalsverenigingen op om de feestelijkheden zondag stop te zetten. 'Ze hebben onze oproep goed begrepen. Om 11 uur is er nog een kring gemaakt in het centrum van de gemeente, maar dat was een sobere aangelegenheid en nadien stoppen de festiviteiten"'

In de sporthal worden vrienden en familie van de slachtoffers opgevangen. Er is slachtofferhulp voorzien, zegt de burgemeester.

Medeleven

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft haar medeleven betuigd met de slachtoffers.

'Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet', zei ze op Twitter.

Ook premier Alexander De Croo is geraakt. 'Verschrikkelijk nieuws uit Strépy-Bracquegnies. Een gemeenschap die zich klaarmaakte om te feesten in het hart geraakt. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers en hun families. Bijzondere dank ook aan alle hulpdiensten voor hun hulp en bijstand.'

Ook de federale vicepremiers Sophie Wilmès (MR) en Pierre-Yves Dermagne (PS) spraken hun afgrijzen en medeleven uit op het sociale medium. 'In gedachten bij de familieleden van de slachtoffers', luidde het.

Koning en prinses Elisabeth ter plaatse

Koning Filip en prinses Elisabeth zijn zondagnamiddag om 16:00 uur gearriveerd in de sporthal Strépy-Bracquegnies.

De koning en de prinses zijn bij hun bezoek vergezeld door premier De Croo, minister van Binnenlandse Zaken Verlinden, Waals minister-president Elio Di Rupo, Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale, staatssecretaris voor relancebeleid Thomas Dermine, gouverneur Tommy Leclercq en de burgemeester Gobert. Na de briefing met de hulpdiensten volgt een ontmoeting met de families van de slachtoffers.

