Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval gaat.

Een wagen is in de nacht van zaterdag op zondag ingereden op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, bij La Louvière (Henegouwen). Daarbij kwamen vier mensen om het leven, bevestigt burgemeester Jacques Gobert.

Er raakten ook twintig mensen zwaargewond en een 70 lichtgewond. Het rampenplan is afgekondigd.

De precieze omstandigheden van het drama zijn nog niet bekend. Wel zeker is dat een wagen omstreeks 5 uur met hoge snelheid inreed op een groep feestvierders die op straat waren samengekomen voor het feest van de Gilles, bevestigde burgemeester Gobert. Daarbij gaan verschillende verenigingen van deur tot deur om te vieren.

Verschillende media berichtten dat de wagen die de aanrijding veroorzaakte, werd achtervolgd door de politie. Maar dat wordt door de burgemeester ontkend. 'Of de aanrijding vrijwillig gebeurde of niet, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen'.

Het parket van Bergen wilde zondagochtend nog geen informatie kwijt, maar zou later op de dag wel communiceren. Er is een onderzoeksrechter aangesteld die ter plaatse ging, zegt de woordvoerder.

Het carnaval in Strépy kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de coronapandemie. Dit jaar werd het door de coronamaatregelen verplaatst van begin maart naar 20, 21 en 22 maart.

Carnaval gaat voorlopig door, zo hebben de voorzitters van de verschillende verenigingen beslist, aldus het stadsbestuur. Maar officiële momenten, zoals de uitreiking van de medailles en het vuurwerk dat zondag moest plaatsvinden, zijn wel geannuleerd.

In de sporthal worden vrienden en familie van de slachtoffers opgevangen. Er is slachtofferhulp voorzien, zegt de burgemeester.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft al haar medeleven betuigd met de slachtoffers.

'Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet', zei ze op Twitter.

Een wagen is in de nacht van zaterdag op zondag ingereden op een groep carnavalisten in Strépy-Bracquegnies, bij La Louvière (Henegouwen). Daarbij kwamen vier mensen om het leven, bevestigt burgemeester Jacques Gobert.Er raakten ook twintig mensen zwaargewond en een 70 lichtgewond. Het rampenplan is afgekondigd.De precieze omstandigheden van het drama zijn nog niet bekend. Wel zeker is dat een wagen omstreeks 5 uur met hoge snelheid inreed op een groep feestvierders die op straat waren samengekomen voor het feest van de Gilles, bevestigde burgemeester Gobert. Daarbij gaan verschillende verenigingen van deur tot deur om te vieren. Verschillende media berichtten dat de wagen die de aanrijding veroorzaakte, werd achtervolgd door de politie. Maar dat wordt door de burgemeester ontkend. 'Of de aanrijding vrijwillig gebeurde of niet, dat zal het onderzoek moeten uitwijzen'. Het parket van Bergen wilde zondagochtend nog geen informatie kwijt, maar zou later op de dag wel communiceren. Er is een onderzoeksrechter aangesteld die ter plaatse ging, zegt de woordvoerder. Het carnaval in Strépy kon de afgelopen twee jaar niet plaatsvinden door de coronapandemie. Dit jaar werd het door de coronamaatregelen verplaatst van begin maart naar 20, 21 en 22 maart. Carnaval gaat voorlopig door, zo hebben de voorzitters van de verschillende verenigingen beslist, aldus het stadsbestuur. Maar officiële momenten, zoals de uitreiking van de medailles en het vuurwerk dat zondag moest plaatsvinden, zijn wel geannuleerd. In de sporthal worden vrienden en familie van de slachtoffers opgevangen. Er is slachtofferhulp voorzien, zegt de burgemeester. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft al haar medeleven betuigd met de slachtoffers.'Diep medeleven met de familie en vrienden van de mensen die omgekomen en gewond zijn bij het incident vanochtend in Strépy. Wat een mooi feest moest worden, draaide uit op een drama. We volgen de situatie op de voet', zei ze op Twitter.