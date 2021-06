Volgend schooljaar zullen mondmaskers waarschijnlijk niet langer verplicht zijn in het onderwijs. De onderwijspartners gaan ervan uit dat er in september 'zonder bijzondere coronamaatregelen' kan worden gestart. Op korte termijn komen er ook 'mondmaskerpauzes'. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Weyts hield donderdagmiddag een overleg met virologen en vertegenwoordigers van onder meer de onderwijskoepels, de vakbonden en de CLB's. Ze wilden met name de krijtlijnen vastleggen voor het komende schooljaar, nu de coronapandemie in kracht afneemt en de vaccinatiecampagne vordert. Na afloop heeft Weyts het over 'positieve perspectieven', zowel op korte als op iets langere termijn.

Zo komen er nu al 'mondmaskerpauzes', ook in het secundair onderwijs. Mondmaskers zijn in de buitenlucht niet meer nodig zolang 'intense fysieke contacten vermeden worden' en ook bij het sporten mogen de leerlingen ze afzetten. De mondmaskers nu al aan de kant leggen, zien de onderwijspartners niet zitten. 'De volledige afschaffing van de mondmaskers is anderhalve week voor het schooljaareinde een risico', luidt het. 'In geval van een besmetting zijn er dan immers veel meer hoogrisicocontacten, die in quarantaine moeten en hun nakende vakantie in het water zien vallen.'

Vanaf september lijkt het er wel op dat de mondmaskerplicht zal verdwijnen. 'De onderwijspartners gaan ervan uit dat het volgende schooljaar in het kleuter- en leerplichtonderwijs, in de internaten, in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan starten zonder bijzondere coronamaatregelen', klinkt het. 'Normaal gezien zullen alle onderwijspersoneelsleden, alle ouders en alle cursisten in het volwassenenonderwijs nog voor het begin van het volgende schooljaar de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren. Er zal in de volwassen bevolking een hoge vaccinatiegraad bereikt zijn. Dat zou betekenen dat het aantal besmettingen binnen de brede samenleving sterk daalt, wat toelaat om ook binnen het onderwijs terug te keren naar een meer normale situatie.'

De voorwaarde voor een normale start van het schooljaar is dus wel dat de coronacijfers en de vaccinatiecampagne gunstig blijven evolueren. Midden augustus, wanneer duidelijk is wat de impact is van de versoepelingen van de algemene coronamaatregelen, hakken de onderwijspartners definitief de knoop door.

'We willen perspectief bieden aan de schoolteams, de leerlingen en de cursisten die momenteel een bijzonder schooljaar aan het afronden zijn', zegt Weyts. 'Iedereen kijkt uit naar een nieuw schooljaar waarin we minder moeten bezig zijn met mondmaskers en veiligheidsperimeters. Het onderwijs heeft bijzonder strenge en ingrijpende maatregelen aangehouden. Dankzij die maatregelen hebben we de scholen veel meer kunnen openhouden dan in het buitenland. Maar die maatregelen hebben ook heel veel geëist van leerkrachten en leerlingen.'

