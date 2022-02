Amir Bachrouri is voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Zijn column verschijnt tweewekelijks in Knack, afwisselend met de column van theatermaker Martha Balthazar.

Op een druilerige voormiddag kwamen we met een groep jongeren bijeen. Gewoon om wat te kletsen. Kletsen over hoe we zo snel mogelijk uit alle coronamiserie geloodst willen worden. De aanpak van de pandemie werd fel bekritiseerd, maar ook de politiek moest eraan geloven. Benyamine gooide zijn beenharde analyse in de groep: 'Alle politici zijn dood.' Eerste gedachte? Nietzsche. Tweede gedachte? Fuck, die woorden komen aan. Want waarom denkt hij zo? Zo'n jong, trappelend veulen dat zou moeten barsten van hoop, wars van alle uitdagingen in onze samenleving. Waar is zijn vertrouwen in de politiek naartoe? Tot het me niet meer verwonderde. Ook ik moet stiekem bekennen dat mijn geloof in de politiek een stevige knauw heeft gekregen. Want geef toe: hoe kun je het politieke toneel van de afgelopen maanden anders dan dramatisch noemen? Wie sprak zich het voorbije jaar uit over de betaalbaarheid van de pensioenen van mijn generatie? Over de daadkracht die nodig is om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden? Wie gaf zijn prikkelende visie over hoe we werk kunnen maken van een samenleving waarin we mét elkaar leven in plaats van naast elkaar? Vaak kregen we de drie v's te horen: 'verbinden', 'verbijten' en 'volharden'. En de politieke ballonnetjes, uiteraard: veel blabla, weinig daden. En dat dus allemaal op de kap van jullie kinderen en hun toekomst. Dus, beste politici, word wakker. 2024 is nabij en de angst om slaag te krijgen is voelbaar. Wie aanvalt zonder dekking, zonder enige ideologische basis, is een vogel voor de kat. Spreek je uit, verhef je stem, steek boven het maaiveld uit. Want zolang het geleuter en het getreuzel blijven voortduren, zullen wij en velen met ons volharden in onze keuze om verkiezingsdag aan ons voorbij te laten gaan. Of misschien kan een stem met de nodige schwung soelaas bieden? In 2024 sleep ik me dan voor de eerste keer naar het stemhok om daar met het rode potlood (of is het al digitaal?) boven aan mijn stembrief mijn ongezouten, ongeldige mening in drukletters neer te schrijven: 'GET YOUR SH*T TOGETHER'. En dan tussen haakjes: '(voor meer rock-'n-roll in het oersaaie parlement nodig je het best een groep jongeren uit)'. Zo horen ze het misschien tot in de Wetstraat. Dan zorgen we ervoor dat Benyamine de politici reanimeert.