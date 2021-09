Waarom zijn Vlaamse jongeren niet politiek geëngageerd?

Jongeren houden zich met vanalles bezig, maar politiek lijkt daar niet meteen deel van uit te maken. Toch zijn zij de politici en de burgers van morgen. Hoe ons land er over 50 jaar uitziet, ligt in hun handen. Moeten we het politieke engagement bij jongeren aanwakkeren of komt dat allemaal vanzelf? Wij vroegen het aan Ellen Claes, politicologe aan de KU Leuven.