Je gazon minder maaien, is van onschatbare waarde, zegt Wim Liebaert. Hij had 5 minuten nodig om Linde Merckpoel te genezen van haar grascomplex.

Linde Merckpoel noemde het in Knack al een eyeopener dat ze door minder te maaien, iets kan doen voor de natuur. Maar afkicken van haar strak gemaaid gazonnetje, bleek moeilijker dan gedacht. Wim Liebaert to the rescue dus! In zijn tuin had hij 5 minuten nodig om Linde te overtuigen van de weldaden van minder maaien. Wim Liebaert maait sommige stukken van zijn gazon wel, een groot deel helemaal niet. Voor de stukken die hij maait, kiest hij voor golvende patronen. Die geven zijn tuin een verzorgde en ook speelse aanblik. In het stuk gras dat hij niet maait, krijgt hij gratis en voor niks allerlei prachtige, inheemse plantjes en bloemen. Zoals het wilde viooltje. 'De beste actie ooit,' zegt Wim Liebaert over Maai Mei Niet: 'Je vraagt de mensen om niets te doen en zo doen ze iets voor de natuur. Die iets kan je niet onderschatten. Gazon met meer dan gras is van onschatbare waarde voor insecten. En zij zijn de basis van de basis van onze voedselketen.' Net als Wim Liebaert en Linde Merckpoel meedoen aan Maai Mei Niet en door lekker niets doen de natuur een handje te helpen?

Schrijf je in op www.maaimeiniet.be, doe mee aan het Bloementelweekend op 29 en 30 mei en krijg jouw persoonlijke Nectarscore.

