Waarom moeten we nog blij zijn met onze democratie?

Een democratie is traag, vermoeiend en frustrerend. Iedereen moet toegeven, niemand is tevreden, niks lijkt in orde te komen. In landen als China bouwt de overheid als het nodig is ziekenhuis in een week. Is de democratie dan nog wel de beste bestuursvorm of wordt het stilaan tijd om ze door iets anders te vervangen? Politicoloog Dave Sinardet (VUB) vertelt ons waarom we misschien toch blij moeten zijn met onze democratie.