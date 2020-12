De Europese Commissie bevestigt vrijdag dat de prijzen van de vaccins tegen covid-19 vertrouwelijk zijn. En daar zijn goede redenen voor.

Een woordvoerder van de Commissie bevestigt vrijdag dat de informatie over de prijs vertrouwelijk is en dus niet kenbaar gemaakt mag worden. Dat staat ook expliciet in de contracten die met de farmabedrijven werden afgesloten. 'Er bestaan goede redenen voor die vertrouwelijkheid. Die is in het belang van de betrokken bedrijven, maar ook in dat van de Commissie, de lidstaten en hun burgers. Want als die informatie openbaar zou zijn, zou dat onze positie in andere, nog lopende onderhandelingen verzwakken.'

De Commissie begrijpt naar eigen zeggen de vraag naar transparantie over de contracten, maar zegt dat er zonder de vertrouwelijkheidsclausules helemaal geen contracten zouden zijn. 'Die clausules verzekeren net dat de vaccins geleverd worden.'

Tweet

Donderdag had staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) kortstondig de prijs en het aantal dosissen online gezet van alle zes de vaccins waarvoor de Europese Commissie en de lidstaten contracten hebben afgesloten.

Omdat ze naar eigen zeggen transparant wilde zijn over de budgetten die in de begroting voorzien zijn voor de aankoop van de coronavaccins, gooide De Bleeker donderdag een tabel op Twitter die prijsgaf hoeveel dosissen van de vaccins van respectievelijk AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK, BioNTech-Pfizer, CureVac en Moderna ons land reeds aangekocht heeft. Daarbij stond ook de prijs per dosis vermeld die met de farmabedrijven overeengekomen is. Het gaat om de zes vaccins waarvoor de Commissie een contract gesloten heeft en die aan de lidstaten geleverd zullen worden van zodra hun veiligheid en werkzaamheid bewezen is. De tweet van De Bleeker werd echter snel verwijderd.

New York Times

Met haar tweet heeft De Bleeker overigens de Amerikaanse pers gehaald. Zo is het The New York Times opgevallen dat de Europese Unie aan BioNTech-Pfizer 12 euro per dosis betaalt, terwijl de officiële prijs 15,9 euro bedraagt (19,5 dollar). Moderna rekent de EU 18 dollar (14,7 euro) per dosis aan, maar het bedrijf had eerder te kennen gegeven dat het rekening hield met een prijsvork tussen 25 en 37 dollar (20,4-30,2 euro).

Het is ook minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, een partijgenoot van De Bleeker, opgevallen dat de EU prijzen onderhandeld heeft die 'beter' zijn dan wat maanden geleden al in de pers circuleerde. 'Dus: why all the fuzz (sic)?', vraagt hij zich op Twitter af.

'Redelijke prijzen'

Koepelorganisatie pharma.be gaat mee in de verdediging van vertrouwelijkheid en vindt het lekken van de prijzen schadelijk voor de overheid en de consumentent, zo stelt de vereniging in een mededeling.

'De geheimhoudingsplicht zorgt ervoor dat farmaceutische bedrijven niet van elkaar weten wat de afspraken zijn', zegt CEO Caroline Ven van pharma.be. 'Dat geeft overheden de kans om betere kortingen te bedingen. In de onderhandelingen met de Europese Commissie werden zeer redelijke prijzen bedwongen, zodat alle Europese lidstaten die dat wensen in staat zullen zijn hun bevolking te vaccineren en te schermen.'

'De prijzen voor de covid-19-vaccins zijn zeer redelijk in verhouding tot de enorme snelheid van de ontwikkeling ervan en de risico's die daarmee verbonden zijn', aldus het persbericht van pharma.be.

