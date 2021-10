Waarom lijken ziekenhuizen op elkaar?

Sommige gebouwen lijken op elkaar. Denk maar aan scholen of de cubicles in grote bedrijven, of ziekenhuizen! Er zijn weinig ziekenhuizen die een aangenaam sfeertje uitstralen, hoe functioneel het design ook mag zijn. Prof. Ann Petermans legt je uit waar dat design vandaan komt en waarom dat in de toekomst zal veranderen.