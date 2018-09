Waarom lesbiennes niet erkend worden als voortrekkers van de vrouwenemancipatie

In haar bejubelde show Nanette vertelt de lesbische comédienne Hannah Gadsby dat ze genoeg heeft van gemakkelijke zelfspot. Als je je in de marges van de samenleving bevindt, is het op den duur niet meer grappig om met jezelf de draak te steken, zegt ze. De Australische Gadsby groeide op in het conservatieve Tasmanië, waar men volgens haar meer wist van eenhoorns dan van lesbiennes.

