Waarom is België zo ingewikkeld?

België is een bijzonder complex voorbeeld van een moderne democratie. Het systeem is zo ondoorgrondelijk dat onze eigen toppolitici soms zelfs de kluts kwijt zijn. Is het misschien tijd voor een nieuwe, serieuze staatshervorming? Politicoloog Dave Sinardet (VUB) vertelt ons waarom ons land zo complex is, hoe we hier terecht zijn gekomen én hij geeft voor eens en altijd uitsluitsel over hoeveel parlementen en regering we (momenteel) hebben!