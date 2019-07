Voor het eerst kent de Brusselse regering een minister die de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit én Verkeersveiligheid combineert. Elke Van den Brandt (Groen) komt met een ambitieus en daardoor risicovol beleidsprogramma pro fiets.

De Brusselse regering wil het aandeel fietsers in onze hoofdstad in vijf jaar tijd verdubbelen. Dat staat de lezen in het regeerakkoord van de kersverse regering-Vervoort III bestaande uit socialisten, groenen, Défi en Open VLD.

...