Waarom de Twitterban van Tom Van Grieken niet zo vreemd is

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken beweert dat hij op X, het vroegere Twitter, ‘monddood’ wordt gemaakt door ‘valse rapporteringen’ van politieke tegenstanders. Zijn recente Twitterban is echter niet abnormaal en vermijdbaar.

Tom Van Grieken is ontstemd. Op X, voorheen Twitter, heeft de voorzitter van Vlaams Belang een bepaalde ban aan zijn been: wie in het zoekvakje op het platform de naam of de profielnaam van Van Grieken intypt, krijgt zijn profiel momenteel niet aangeboden tussen de resultaten. Een ‘search suggestion ban’ of zoeksuggestieban, heet dat. Wat schuilt daarachter?

Monddood

‘Mijn Twitter-profiel en tweets worden niet meer weergegeven als je ernaar zoekt… door de veelvuldige valse rapporteringen naar aanleiding van beelden van Zelzate’, beweert Van Grieken. Hij stelt dat hij ‘monddood’ wordt gemaakt door wat hij sarcastisch ‘verdraagzaam links’ noemt, dat hem onterecht zou rapporteren bij het platform.

De concrete aanleiding is het choquerende virale filmpje uit Zelzate waarin een minderjarige jongen gepest en geslagen wordt door leeftijdsgenoten. Ook Van Grieken had die video gedeeld. Zijn tweet kreeg een boost nadat X-eigenaar Elon Musk, die meer dan 150 miljoen volgers heeft, erop reageerde. Het filmpje werd zo meer dan 400.000 keer bekeken, ongeveer het tienvoud van het bereik van een gemiddelde tweet van Van Grieken.

© Getty

Gevoelige content

Hoe leidde dat nu tot een zoeksuggestieban? Onder Elon Musk zijn heel wat regels bij X versoepeld, maar zoekresultaten op het platform worden nog altijd inhoudelijk gefilterd. ‘Materiaal dat de kwaliteit van de zoekresultaten in gevaar brengt of anderen een slechte zoekervaring geeft, kan automatisch uit de resultaten worden verwijderd’, klinkt het in de gebruiksvoorwaarden van X. Berichten met ‘mogelijk gevoelige inhoud’ verschijnen bijvoorbeeld nooit in zoekresultaten.

Wat houdt ‘mogelijk gevoelige inhoud’ precies in? Ook dat somt X duidelijk op in de gebruiksvoorwaarden. Het kan gaan om seksueel getinte inhoud, maar ook om berichten die ‘dood, geweld, medische procedures of ernstig fysiek letsel’ laten zien. Specifieker nog worden ‘fysieke gevechten’ en ‘fysieke kindermishandeling’ vermeld – categorieën die X duidelijk van toepassing vond voor het bewuste filmpje uit Zelzate. Het platform wil dergelijke zaken niet voorschotelen aan wie dat niet wil, en labelt ze daarom als ‘gevoelig’.

Dat gebeurt nu dus ook met de video’s die Van Grieken deelt: ze staan – voor iedereen die hem niet volgt – als ‘mogelijk gevoelige inhoud’ omschreven. Het Twitter-algoritme zorgt er vervolgens voor dat profielen die in het verleden dergelijke inhoud hebben verspreid, ook niet aangeraden worden wanneer je ernaar zoekt.

Waarschuwing

Valt dit te omzeilen voor Van Grieken, of voor andere politici die soms gevoelige beelden willen delen? Ja, maar het vereist wel wat kennis van de regels van de online platformen waarop je actief bent. Onder de rubriek “Wat te doen als je niet in de zoekresultaten voorkomt”, legt X uit dat je door hen aangebrachte labels – die dus kunnen leiden tot een zoeksuggestieban – kan vermijden door zélf op voorhand dergelijke beelden te markeren, om andere X-gebruikers te waarschuwen.

‘Wij laten ons nooit de mond snoeren!’, blokletterde Vlaams Belang op sociale media naar aanleiding van de zoeksuggestieban van hun voorzitter. Zulke voorvallen zijn grotendeels te voorkomen door op voorhand goed de gebruikersvoorwaarden te bestuderen.