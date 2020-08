Waarom blijven voetbaltalenten best in België? (video)

Elk jaar zijn er jonge voetballers die de lokroep van het buitenland niet kunnen weerstaan. Clubs in Engeland, Frankrijk en Nederland staan te springen om de Rode Duivels van morgen in te lijven, maar komt het wel zo ver? Of blijven onze talenten best wat langer in België? Wij vroegen het aan Matteo Balliauw, sporteconoom aan de UAntwerpen.