Waarom België tot de rijkste landen ter wereld behoort

We leven in een rijk land. Zelfs een héél rijk land, volgens The Economist.

Het is een populaire vraag: wat is het rijkste land ter wereld? En zoals op zoveel populaire vragen ligt het antwoord niet voor de hand. Welk land het rijkste is, hangt nu eenmaal af van de gebruikte criteria. Vaak wordt dan het ‘bbp per capita’ genomen, zoals economen dat noemen.

Het bbp is het bruto binnenlands product, de waarde aan goederen en diensten die we met z’n allen in één jaar tijd produceren. Eenvoudig zou je kunnen zeggen: hoe groot is de koek die we samen bakken? Natuurlijk is het bbp op zich geen goede maatstaf om landen te vergelijken, want je kunt het bbp van een groot land met veel inwoners zoals de Verenigde Staten niet zomaar vergelijken met het bbp van België. Het bbp van de VS bedraagt zo’n 27.000 miljard dollar en staat daarmee op de eerste plaats. Het bbp van ons land is volgens het Internationaal Monetair Fonds 627 miljoen dollar, waarmee we rond plaats 25 belanden.

Om een eerlijker vergelijking te maken, kun je dat bbp delen door het aantal inwoners van het land. Dan krijg je het ‘bbp per capita’. Voor de VS is dat 80.000 dollar en volgens dat criterium zakken de Amerikanen dan naar plaats 7 op de ranglijst. België klimt met 53.000 dollar naar plaats 18. Luxemburg prijkt met 135.000 dollar bbp per capita op het hoogste schavotje in de wereld.

Heel wat West-Europese landen maken een grote sprong voorwaarts als we rekening houden met het aantal gewerkte uren.

Dan zijn we er nog niet, want we corrigeren die cijfers ook nog het liefst met de lokale prijzen. Economen spreken dan van de ‘koopkrachtpariteit’: hoeveel kun je met hetzelfde bedrag in elk land kopen? Dan zakken de VS nog een plaatsje en stijgt België twee plaatsen. Luxemburg blijft de primus.

Volgens The Economist zijn we er dan nog niet helemaal, want we zouden het best ook nog rekening houden met de lengte van de werkdagen en de vakanties – in hoeveel tijd we onze koek bakken. Wat is het bbp per capita, gecorrigeerd met lokale prijzen, als we rekening houden met het aantal gewerkte uren? En dan begint veel te schuiven. De VS zakken naar plaats 11. China, dat na de VS het grootste bbp heeft en op de 65e rang staat volgens bbp per capita, zakt naar plaats 96.

Heel wat West-Europese landen maken in de rangschikking een grote sprong voorwaarts als we rekening houden met het aantal gewerkte uren. Dat is het geval voor Duitsland, Oostenrijk, Zweden en zeker ook voor België. Ons land springt dan naar plek 6. We worden alleen nog voorafgegaan door Noorwegen (dat als rijkste land ter wereld uit de bus komt), Luxemburg, Qatar, Bermuda en Denemarken.

Ongetwijfeld zijn er heel wat bedenkingen te maken bij die lijst van rijkste landen van The Economist, zoals bij elke ranglijst. Maar wat wel duidelijk is: we leven in een zeer rijk land.