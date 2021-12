Waar zijn in de begroting de middelen terug te vinden voor de aanpak van het stikstofdossier? Dat vroeg Bruno Tobback van Vooruit woensdag in het luik Omgeving van het begrotingsdebat in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering onderhandelt al enkele weken over een definitieve aanpak van het stikstofprobleem. Vlaanderen stoot te veel stikstof uit en dat bedreigt onze natuurgebieden. Zowel de industrie als de landbouw zijn grote uitstoters. De veestapel moet dus worden ingekrompen en daar is wellicht een compensatie van de getroffen landbouwers voor nodig.

'Maar ik zie dat niet in deze begroting', zei Bruno Tobback. 'Gaat u daarmee beginnen bij de volgende begroting? Of een compromis maken waarbij iedereen zijn gang mag gaan?' 'Er zit wel een kapstok in de begroting', repliceerde Wilfried Vandaele van N-VA. 'Er zit 100 miljoen euro provisie in.' 'Maar die 100 miljoen is peanuts', vond Stefaan Sintobin van Vlaams Belang. 'In Nederland worden miljarden uitgetrokken om dit dossier recht te trekken.' Minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) liet verstaan dat de provisie wellicht niet zal volstaan. 'We gaan verder moeten bekijken hoe de onderhandelingen lopen.'

Groen en PVDA vroegen voorts om dringend in te grijpen in de stijgende energiefactuur. 'Betaalbare elektriciteit is cruciaal voor de elektrificatie, maar even goed voor de strijd tegen armoede', zei Staf Aerts van Groen. Om de factuur te laten dalen, wil hij de energierenovaties van kwetsbare gezinnen prefinancieren. De terugbetaling zou dan via de besparing op de energiefactuur kunnen gebeuren. Jos D'Haese van PVDA pleitte ervoor om dringend de energiefactuur te ontdoen van overheidsbijdragen, zoals die voor de groenestroomcertificaten. Om te zorgen voor betaalbare energie is er volgens hem maar één duurzame oplossing: een systeem van publieke hernieuwbare energie zoals dat in sommige Duitse en Deense steden bestaat.

