Waar is de hand van de slaaf van Leopold II?

Een gure winternacht in 2004. Drie mannen stappen over de Oostendse Zeedijk in de richting van de Drie Gapers. Aan het ruiterstandbeeld van koning Leopold II houden ze halt. Ze speuren de dijk af - niemand te zien. Dan halen ze een ijzerzaag boven en zetten die doelbewust tegen de arm van een van de Congolese slaven die dankbaar naar de vorst opkijken. Al hun kracht hebben ze nodig om de zaag door het brons te jagen. Eén keer moeten ze hun bezigheden staken, wanneer een oude vrouw in peignoir haar hondje komt uitlaten. Pas uren later kunnen de mannen de hand van het beeld loswrikken.

