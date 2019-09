Waalse wapenexport naar Saoedi-Arabië goed voor 46 miljoen euro in eerste kwartaal

De reële wapenexport van Wallonië naar Saoedi-Arabië is in het eerste kwartaal van 2019 gestegen tot 45,970 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van een reeks ngo's die druk willen uitoefenen op de Waalse overheid en haar op haar engagementen willen wijzen. Daarbij nemen ze met name de export naar landen die betrokken zijn in de oorlog in Jemen, onder de loep.

Een militaire optocht in Saoedi-Arabië, 4 augustus 2019 © reuters