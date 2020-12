Het Waals gewest heeft in 2019 voor meer dan 2,6 miljard euro aan exportlicenties voor wapens toegekend, een stijging met maar liefst 180 procent. Dat schrijft L'Echo dinsdag. Wallonië heeft sinds 2014 niet meer zo veel wapens verkocht.

L'Echo kon het rapport over de Waalse wapenexport in 2019 dat minister-president Elio Di Rupo een tiental dagen geleden indiende in het Waals parlement inkijken.

Vorig jaar was een recordjaar, blijkt daaruit. Wallonië kende 180 procent meer exportlicenties voor wapens toe dan het jaar daarvoor, goed voor meer dan 2,6 miljard euro.

In totaal voerde Wallonië wapens uit naar 64 landen wereldwijd, maar ook naar enkele grote privéspelers. Canada kocht bijvoorbeeld voor bijna 1,8 miljard euro aan wapens. Het rapport geeft weinig details vrij, maar het gaat om wapens in de categorie 'tanks, geblindeerde voertuigen en losse onderdelen'. Volgens L'Echo gaat het wellicht om een contract tussen het bedrijf John Cockerill en de Canadese groep General Dynamics voor leveringen van allerhande materiaal aan Saoedi-Arabië.

Dat laatste land is in enkele jaren tijd één van de belangrijkste klanten van het Waals gewest geworden, na Canada. In 2019 kocht de Golfstaat voor 302 miljoen euro aan bewapening aan het Waals gewest, ruim 75 miljoen meer dan in 2018. Wallonië weigerde ook nog twee leveringen aan Saoedi-Arabië. De Verenigde Staten staan op de derde plaats, met een bedrag van 107 miljoen euro.

