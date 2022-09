Waalse vrouw verdient gemiddeld meer dan Waalse man

Het loonverschil in ons land tussen mannen en vrouwen is bijna volledig weggewerkt. Meer zelfs: in Wallonië verdienen vrouwen gemiddeld zelfs meer dan mannen. Dat blijkt uit cijfers van het Belgisch bureau voor statistiek Statbel.

Bij voltijdse werknemers is het loonverschil tussen mannen en vrouwen gekrompen van 4,1 procent in 2019 naar 0,4 procent in 2020.

Bovendien telt België voor het eerst een gewest waar vrouwen gemiddeld meer verdienen dan mannen: in Wallonië ontving de gemiddelde mannelijke werknemer in 2020 3.551 euro, terwijl zijn vrouwelijke collega 3.573 euro verdiende. Dat resulteert in een beperkte, negatieve loonkloof van -0,6 procent.

In Vlaanderen bedraagt de gender loonkloof nog 1,1% en in Brussel verdienen mannen 5,4% meer dan vrouwen.

Bron: Statbel

Gemiddeld verdiende een Belgische werknemer die in 2020 voltijds werkte 3.832 euro bruto per maand.