Waals minister Jean-Luc Crucke (MR) dringt bij PS en Ecolo aan op een versnelling in de Waalse regeringsvorming. Hoewel Ecolo mathematisch niet nodig is, wil hij toch liefst een coalitie met drie om grote hervormingen te kunnen doorvoeren.

Sinds het vastlopen van de klaproospiste, waarbij PS en Ecolo een minderheidsregering zouden leiden met steun van leden uit de oppositie, praten de twee linkse partijen met MR. Officieel gaat het nog om verkennende gesprekken, maar volgens Crucke is er eigenlijk bijna sprake van onderhandelingen.

'Uit de nota's die onze onderhandelaar Willy Borsus ons doorstuurt, blijkt dat het toch om meer dan een verkennende fase gaat', zei hij vrijdag bij de RTBF-radio. Crucke dringt aan op een versnelling, 'want de burger verwacht dat er een regering wordt gevormd.

Na een maand van nadenken over de klaproos, is er sprake van urgentie.' Crucke blijft het idee verdedigen van een coalitie met drie partijen, ook al is Ecolo niet strikt noodzakelijk. MR wil graag een ruime meerderheid, om hervormingen, onder meer rond het bestuur van gewest en gemeenschap, te kunnen doorvoeren.