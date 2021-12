Het decreet over de fiscale hervorming van Waals minister van Begroting, Jean-Luc Crucke (MR) is vrijdagmiddag uiteindelijk gestemd en goedgekeurd in de commissie van het Waalse parlement. De PS-MR-Ecolo-meerderheid stemde voor de tekst. Een regeringscrisis lijkt daarmee afgewend.

De Waalse regering stond een weeklang onder hoogspanning. Een tekst van minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) rond een 'rechtvaardigere fiscaliteit' was de aanleiding. Die kreeg in de regering groen licht van de coalitiepartners Ecolo en PS, maar de eigen MR-fractie in het parlement keerde zich later tegen het decreet.

Volgens Franstalige media gebeurde dat onder druk van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zou vinden dat de tekst te links was en vooral de middenklasse trof. MR-fractieleider in het Waals parlement Jean-Paul Wahl ontkende dat. Het ging om 'vragen en bezorgdheden' van de parlementsleden zelf, 'zonder instructies van wie dan ook', zei hij vrijdagochtend nog op La Première. Hoe dan ook dreigde Crucke ermee 'zijn conclusies te trekken'.

De stemming over de wettekst werd uitgesteld, maar na overleg besliste de regering-Di Rupo om het ontwerp vrijdag voor te leggen aan de Commissie Begroting. Crucke mocht zijn tekst verdedigen in de commissie.

'Ik heb het genoegen u verschillende maatregelen voor te stellen die het naar mijn mening mogelijk maken om de Waalse wetgeving op het pad van een eerlijkere belasting te brengen', betoogde de MR-minister. 'Dit decreet is het eerste in een reeks van drie teksten die tot doel hebben de Waalse wetgeving te moderniseren en voor te bereiden op de uitdagingen die de huidige economie en de toekomstige inning van belastingen met zich meebrengt.' Crucke veegde vervolgens de bezorgdheden over de rechtszekerheid van de tekst, naar voren gebracht door de MR en de cdH, van tafel. 'Ik betwist het feit dat deze tekst een aanvullende herlezing verdiend zou hebben. Dat is onrecht doen aan de Raad van State en de Inspectie Financiën, die het beoordeelde als zeer uitgebreid, zeer lang en volledig beargumenteerd, en perfect beantwoordend aan zijn doelstelling om een eerlijker belasting te verzekeren.'

'Merci' van Bouchez

Bij de liberalen was het afgevaardigde Hervé Cornillie die de spits afbeet. 'We gaan niet doen alsof er niets is gebeurd', zei hij meteen. 'U presenteert deze tekst en ik ben verheugd, ook al heeft het tot discussie geleid', vervolgde hij. Zijn partijgenoot, François Bellot, was scherper. 'Ik wil geen regeringscrisis uitlokken, maar het is essentieel dat de ministers alle afgevaardigden bij hun werk betrekken', zei die.

De PS-MR-Ecolo-meerderheid stemde vrijdag uiteindelijk, na een niet erg geanimeerd debat van enkele uren, voor de tekst. De PVDA onthield zich, de cdH stemde tegen. De regeringscrisis binnen de Waalse regering lijkt daarmee afgewend. De tekst moet nu wel nog passeren in de plenaire vergadering van het parlement.

MR-voorzitter Bouchez bedankte vrijdagavond op Twitter de MR-fractie. 'Merci @MR_officiel-fractie in @ParlWallonie voor haar werk en aandacht voor het algemeen belang. Het parlementaire werk is de motor van een liberale democratie. Onze volksvertegenwoordigers verdedigen de dagelijkse bezorgdheden van de burgers. Ze verdienen respect en erkenning.'

De Waalse regering stond een weeklang onder hoogspanning. Een tekst van minister van Begroting Jean-Luc Crucke (MR) rond een 'rechtvaardigere fiscaliteit' was de aanleiding. Die kreeg in de regering groen licht van de coalitiepartners Ecolo en PS, maar de eigen MR-fractie in het parlement keerde zich later tegen het decreet. Volgens Franstalige media gebeurde dat onder druk van MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zou vinden dat de tekst te links was en vooral de middenklasse trof. MR-fractieleider in het Waals parlement Jean-Paul Wahl ontkende dat. Het ging om 'vragen en bezorgdheden' van de parlementsleden zelf, 'zonder instructies van wie dan ook', zei hij vrijdagochtend nog op La Première. Hoe dan ook dreigde Crucke ermee 'zijn conclusies te trekken'. De stemming over de wettekst werd uitgesteld, maar na overleg besliste de regering-Di Rupo om het ontwerp vrijdag voor te leggen aan de Commissie Begroting. Crucke mocht zijn tekst verdedigen in de commissie.'Ik heb het genoegen u verschillende maatregelen voor te stellen die het naar mijn mening mogelijk maken om de Waalse wetgeving op het pad van een eerlijkere belasting te brengen', betoogde de MR-minister. 'Dit decreet is het eerste in een reeks van drie teksten die tot doel hebben de Waalse wetgeving te moderniseren en voor te bereiden op de uitdagingen die de huidige economie en de toekomstige inning van belastingen met zich meebrengt.' Crucke veegde vervolgens de bezorgdheden over de rechtszekerheid van de tekst, naar voren gebracht door de MR en de cdH, van tafel. 'Ik betwist het feit dat deze tekst een aanvullende herlezing verdiend zou hebben. Dat is onrecht doen aan de Raad van State en de Inspectie Financiën, die het beoordeelde als zeer uitgebreid, zeer lang en volledig beargumenteerd, en perfect beantwoordend aan zijn doelstelling om een eerlijker belasting te verzekeren.' Bij de liberalen was het afgevaardigde Hervé Cornillie die de spits afbeet. 'We gaan niet doen alsof er niets is gebeurd', zei hij meteen. 'U presenteert deze tekst en ik ben verheugd, ook al heeft het tot discussie geleid', vervolgde hij. Zijn partijgenoot, François Bellot, was scherper. 'Ik wil geen regeringscrisis uitlokken, maar het is essentieel dat de ministers alle afgevaardigden bij hun werk betrekken', zei die. De PS-MR-Ecolo-meerderheid stemde vrijdag uiteindelijk, na een niet erg geanimeerd debat van enkele uren, voor de tekst. De PVDA onthield zich, de cdH stemde tegen. De regeringscrisis binnen de Waalse regering lijkt daarmee afgewend. De tekst moet nu wel nog passeren in de plenaire vergadering van het parlement. MR-voorzitter Bouchez bedankte vrijdagavond op Twitter de MR-fractie. 'Merci @MR_officiel-fractie in @ParlWallonie voor haar werk en aandacht voor het algemeen belang. Het parlementaire werk is de motor van een liberale democratie. Onze volksvertegenwoordigers verdedigen de dagelijkse bezorgdheden van de burgers. Ze verdienen respect en erkenning.'