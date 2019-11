De Waalse regering wil de komende vijf jaar 2,874 miljard euro aan strategische investeringen buiten de perimeter van de Europese boekhoudnormen houden. Dat heeft minister-president Elio Di Rupo (PS) maandag gezegd in het Waalse parlement.

Eerder had de Waalse regering in haar ontwerpbegroting voor volgend jaar al een bedrag van 350 miljoen euro gereserveerd dat moet dienen voor strategische investeringen die buiten de perimeter van de Europese boekhoudkundige normen vallen. Dat bedrag wil de Waalse regering in 2021 en 2022 optillen tot 606 miljoen euro, en in de twee daaropvolgende jaren tot 656 miljoen euro. Zo wordt over de hele legislatuur 2,874 miljard euro aan investeringen buiten de Europese perimeter gehouden.

Het gaat volgens Di Rupo om financiering die de klimaattransitie en de digitalisering van het Waalse gewest moet verzekeren. Parallel met die strategische investeringen wil de Waalse regering ook aanzienlijke bedragen pompen in mobiliteit, de sanering van industriële sites en isolatie van gebouwen. Die investeringen, die zich wel binnen de Europese perimeter bevinden, vertegenwoordigen een totaal bedrag van 1,375 miljard euro over de hele legislatuur.

De cijfers lieten de oppositie niet koud. 'De regionale regering gaat dus het Waalse tekort van 2021 tot 2024 met nog eens 600 miljoen euro uitdiepen om haar investeringsplan te dekken. De Waalse schuld zal dus met bijna 3 miljard euro verhoogd worden, bovenop het traject dat minister van Begroting Jean-Luc Crucke had aangekondigd', zei cdH-fractieleider François Desquesnes.