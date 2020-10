Waals minister van Economie Willy Borsus is niet te spreken over de Brusselse plannen om een stadstol in te voeren. "Een unilaterale demarche die de factuur doorspeelt aan de pendelaars, kmo's en zelfstandigen in de andere gewesten", zegt hij. "Dat is gedoemd om te mislukken."

Tegen 2022 wil het Brussels gewest een eigen stadstol invoeren, een belangrijk onderdeel van de klimaatplannen van de Brusselse regering. Volgens De Tijd, die documenten van de Brusselse administratie kon inkijken, moet die heffing een half miljard euro opbrengen. Voor elke wagen die de hoofdstad binnenrijdt zou een vast bedrag betaald moeten worden, aangevuld met een extra tarief per kilometer, dat varieert volgens het tijdstip.

Waals minister van Economie Willy Borsus is daar niet blij mee. 'Het is duidelijk dat elk gewest moet nadenken over het klimaatvraagstuk, onder meer door serieuze alternatieven op vlak van mobiliteit en intermodaliteit te voorzien, maar er kan geen sprake van zijn dat de financiële last daarvan op de andere regio's wordt afgewenteld', waarschuwt hij. De tol zou volgens Borsus een 'zware impact hebben op 130.000 Walen die dagelijks naar Brussel reizen om te werken en te studeren'.

De MR-minister benadrukt ook dat beslissingen van een gewest die impact hebben op andere gewesten, in principe via een interregionaal samenwerkingsakkoord moeten worden genomen, 'en bijgevolg dus in overleg tussen de gewesten'. 'We nodigen het Brussels gewest dus uit om te overleggen met de andere gewesten vooraleer men dergelijke beslissingen neemt.'

Eerder klonk ook al kritiek vanuit de Vlaamse regering, bij monde van minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) en minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld), die het onder meer hadden over een 'pestbelasting voor de Vlaming'.

