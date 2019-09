De oppositiepartijen in het Waals parlement - cdH en PVDA - zijn niet helemaal onder de indruk van het Waalse regeerakkoord dat de collega's van PS, MR en Ecolo vorige week sloten. Vooral het financiële plaatje baart de oppositie zorgen. 'Hoe gaan jullie dat allemaal betalen?', vroeg cdH-fractieleider François Desquesnes zich af.

De fractieleiders van alle partijen in het Waals parlement kregen maandagvoormiddag de kans het nieuwe regeerakkoord te becommentariëren. Kersvers minister-president Elio Di Rupo (PS) stelde de tekst vrijdag al voor in het halfrond. Oppositiepartijen PVDA en cdH zien enkele lichtpunten - denk aan gratis openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen -, maar maken zich zorgen over het financiële plaatje. 'Zonder budget is er geen akkoord', zei PVDA-fractieleider Germain Mugemangango. 'Er is een verschil tussen woorden en daden.'

Bovendien zijn er geen maatregelen om transparantie, bijvoorbeeld voor mandaten, te waarborgen, klagen de marxisten. Mugemangango verwees daarbij naar de recente mediastorm rond Nethys, dat in mei in het geheim telecomprovider Voo verkocht aan een Amerikaans investeringsfonds. De zaak doet denken aan het Publifin-schandaal: de moedermaatschappij van Nethys, Enodia, is de nieuwe naam van de beruchte Luikse intercommunale. 'De politiek die door deze regering gevoerd zal worden zal klassiek en liberaal zijn, en er zal niets veranderen', vond Mugemangango.

Bij CDH wil men 'constructief oppositie voeren', zei fractieleider François Desquesnes, maar ook daar baren de cijfers zorgen. 'Hoe gaan jullie dat allemaal betalen?', aldus Desquesnes. 'Kunnen jullie ons garanderen dat er geen enkele nieuwe belasting komt?'. Desquesnes nam onder meer Waals minister voor Begroting en Financiën Jean-Luc Crucke (MR) op de korrel. Hij had in de vorige legislatuur dezelfde portefeuille. 'Er is de 'dokter Crucke', die gisteren tegen de oplopende schuld streed, en 'mister Jean-Luc', die ons vandaag zegt dat we moeten investeren', klonk het ironisch.