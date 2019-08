Ook in Wallonië leidt de naderende brexit tot kopzorgen.

Ook in de Waalse bedrijfswereld zijn alle ogen gericht op 31 oktober. Op die dag verlaat het Verenigd Koninkrijk - behoudens een spectaculaire plotse omwenteling - de Europese Unie. Volgens een studie van IWEPS, het statistiekbureau van de Waalse overheid, zou een harde brexit de Waalse economie meer dan 5000 jobs kunnen kosten. Dat is vier keer minder dan in Vlaanderen, maar voor een stagnerende economie als de Waalse is elke verloren job extra pijnli...