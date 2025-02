Waalse minister-president wil federale regering bevragen over wegvallen samenlevingsdienst

Waals minister-president Adrien Dolimont (MR) wil de federale regering aan de tand voelen over de samenlevingsdienst. Die werd vorig jaar door Vivaldi ingevoerd en liet jongeren toe om zich tegen een kleine vergoeding te engageren in een project van algemeen belang, maar de nieuwe Arizona-coalitie wil de dienst mogelijk alweer afschaffen.

In het regeerakkoord van de nieuwe federale regering staat dat ‘de wet van 15 mei 2024 tot invoering van een samenlevingsdienst wordt opgeheven’. De samenlevingsdienst, een project van minister van Werk in de vorige regering Pierre-Yves Dermagne (PS), laat jongeren toe om zich een halfjaar tot een jaar in te zetten in het algemeen belang tegen een vergoeding tot 550 euro per jaar. Maar volgens N-VA, die nu in de federale regering zit, kwam het federale niveau daarmee om het terrein van de Vlaamse overheid, omdat Jeugd een gewestbevoegdheid is.

Waals minister-president Adrien Dolimont maakt zich zorgen om die passage in het federale regeerakkoord, maakte hij maandag duidelijk in het Waals Parlement. Ongeveer 350 Waalse jongeren kunnen via de samenlevingsdienst een federale vergoeding krijgen, de Waalse overheid maakte in de begroting van 2025 zelf middelen vrij om nog eens 150 jongeren van een vergoeding te voorzien.

‘Mijn regering wil de steun voor die 500 jongeren behouden’, antwoordde Dolimont op vragen van Isabella Greco (PS) en Stéphane Hazée (Ecolo). ‘Het federale regeerakkoord maakt melding van de samenlevingsdienst zonder verdere details. Het spreekt voor zich dat ik die kwestie zeer binnenkort zal aankaarten bij de federale regering’, aldus Dolimont.