'1 mei, dat was vooral een symbolische actie', zegt Collectif Wallonie Horeca.

De horeca-uitbaters die aangesloten zijn bij het Collectif Wallonie Horeca zullen hun terrassen dan toch niet heropenen op 1 mei, zoals ze eerder hadden aangekondigd. Dat heeft woordvoerster Valérie Migliore zondag gezegd tijdens 'C'est pas tous les jours dimanche' op RTL-TVi. Het Overlegcomité besliste vrijdag dat de terrassen op 8 mei opnieuw open kunnen gaan.

'1 mei, dat was vooral een symbolische actie', zei Migliore, die moest toegeven dat haar oproep meer reacties heeft uitgelokt dan ze had gehoopt. 'We kennen veel restaurateurs die bereid waren te heropenen. Maar je moet ook toegeven dat de regering het zwaar geschut heeft bovengehaald', verwees ze naar mogelijke boetes en opschorting van het overbruggingsrecht.

