Jaarlijks stelt de federale overheid zowat 335 federale ambtenaren ter beschikking van de provinciegouverneurs. En de Waalse gouverneurs stellen nagenoeg dubbel zoveel federale ambtenaren tewerk als de Vlaamse gouverneurs. Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams Belang-Kamerlid en -voorzitter Tom Van Grieken kreeg van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 'Een zoveelste bewijs dat niet enkel de provinciale bestuursniveaus, maar ook de Belgische staat zelf beter wordt afgeschaft', vindt hij.

In 2021 werden 335 federale ambtenaren ter beschikking gesteld van de provinciegouverneurs. Een cijfer dat de jongste jaren vrij stabiel is gebleven. Toch heeft Van Grieken zo zijn bedenkingen bij de cijfers. 'Het provinciale niveau is een nutteloos niveau. Het gouverneurschap is een lege doos, een goedbetaald uitbolpostje voor bevriende politici. Dat zij beroep kunnen doen op de ondersteuning van federale ambtenaren is dan een verspilling van manschappen en geldmiddelen.'

Hij wijst er voorts op dat de Waalse provinciegouverneurs veel rijkelijker bedeeld worden met medewerkers dan hun Vlaamse collega's. De Vlaamse provincies krijgen samen 163 ambtenaren toegewezen, of één per 40.700 inwoners. In Wallonië zijn dat er 153, of één per 24.000 inwoners. Brussel - dat geen gouverneur heeft, maar slechts een vicegouverneur en een Hoge Ambtenaar - krijgt 19 ambtenaren toegewezen.

'Opnieuw wordt Wallonië veel beter bedeeld met federale middelen, die grotendeels betaald worden met Vlaamse belastingen. Een zoveelste bewijs dat niet enkel de provinciale bestuursniveaus, maar ook de Belgische staat zelf beter wordt afgeschaft', besluit Van Grieken.

