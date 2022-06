Waalse campings hebben watersnood overleefd

75 Waalse campings werden vorig jaar door de watersnood verzwolgen. Toch heerst er aan de vooravond van het zomerseizoen optimisme. Met dank aan Vladimir Poetin.



De ramp behoort nu al tot ons collectieve geheugen: in de nacht van 14 op 15 juli vorig jaar werd Wallonië getroffen door een ongeziene watersnood. De overstromingen eisten 40 mensenlevens en trokken een spoor van vernieling door de provincies Luik, Luxemburg en Namen. Als bij wonder vielen er geen slachtoffers op de talrijke, volgeboekte campings langs rivieren zoals de Ourthe, de Lesse en de Semois. De tijdige evacuatie kon niet verhinderen dat 75 campings verwoest of zwaar beschadigd werden. De mentale en vooral financiële klap voor de sector was enorm.

Wallonië telt 225 campings, sommige in handen van ketens, het merendeel uitgebaat door families. Bijna een jaar na de catastrofe heerst echter optimisme bij de Fédération des Campings de Wallonie. ‘We hopen op een goede zomer’, zegt woordvoerder Clémentin Lavis. ‘Kampeerders laten zich duidelijk niet afschrikken. Ze beseffen dat de ramp uitzonderlijk was. We horen van onze leden dat er opvallend veel aanvragen uit het buitenland komen, vooral uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en zelfs Italië. Maar ook de binnenlandse belangstelling is groot. Blijkbaar hebben nu ook heel wat Walen de geneugten van vakantie in eigen regio ontdekt.’

De hoge brandstofprijzen spelen in onze kaart. Clémentin Lavis, Fédération des Campings de Wallonie

Lavis geeft toe dat Vladimir Poetin geen onbelangrijk aandeel heeft in de hooggespannen verwachtingen. ‘De hoge brandstofprijzen spelen in onze kaart’, zegt hij. ‘Mensen zien op tegen verre en dure reizen. Ook de chaos op de luchthavens doet late beslissers voor kamperen kiezen’.

Toch heeft een handvol getroffen campings definitief de deuren gesloten. ‘Maar niet alleen vanwege de overstromingen’, weet Lavis. ‘Het gaat om zaken die al in de problemen zaten. De overstroming was – vergeef me de woordspeling – de druppel te veel.’ Op alle andere campings werd de afgelopen maanden keihard gewerkt om grasperken, grindpaden, sanitair en horeca te herstellen.

De Waalse gewestregering werkt aan een nieuw decreet met vergunningsvoorwaarden die campings rampbestendig moeten maken. De wettekst moet er tegen 2024 liggen, maar in afwachting hebben vele uitbaters zelf al lessen getrokken uit de catastrofe. ‘Vooral stacaravans werden verplaatst’, zegt Lavis. ‘Die worden vaak voor een heel jaar verhuurd en staan doorgaans aan de rand van het water. Mijn collega bij de Fédération heeft zelf een camping aan de Lesse. Ze heeft meer dan honderd stacaravans naar een hoger gelegen zone verhuisd. Daarmee anticipeert ze op het nieuwe decreet dat in de pijplijn zit.’

De financiële schade van de uitbaters varieert, van 5000 euro tot meer dan een miljoen euro. Veel, maar lang niet alles wordt gedekt door verzekeringspolissen. Het Waalse Gewest zou nog dit jaar met een steunpakket voor de getroffen campings over de brug komen. In afwachting branden de uitbaters kaarsen voor een lucratieve zomer. ‘Maar dat zal toch vooral van het weer afhangen’, zegt Lavis. ‘Zoals altijd.’