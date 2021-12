De sluiting van de kerncentrales gaat tot het verlies van duizenden banen leiden. Dat vreest het Waalse overlegorgaan rond economische, sociale en milieukwesties (Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, CESE) dat een brief heeft geschreven aan Waals minister-president Elio Di Rupo, schrijft La Libre Belgique woensdag.

CESE Wallonie, waarin de vakbonden, werkgevers en enkele milieuorganisaties verenigd zijn, meent dat de kernuitstap zal leiden tot een 'volatiliteit van de prijzen' en 'de ongelijkheden zal versterken'. 'Op sociaal vlak gaat de sluiting van de kerncentrales direct en indirect leiden tot het verlies van duizenden banen', klinkt het in de brief aan Di Rupo. 'In een centrale werken meer dan duizend mensen en daar komen nog meer dan 2.500 indirecte banen bij.' 'Het klimaat van onzekerheid, gelinkt aan de mate waarin de Waalse bedrijven afhankelijk zijn van energie zijn vanwege politieke beslissingen van andere staten, vormt een groot risico voor de ontwikkeling en het voortbestaan van die bedrijven', aldus het overlegorgaan. CESE vraagt dan ook een overleg met de Waalse overheid.

CESE Wallonie, waarin de vakbonden, werkgevers en enkele milieuorganisaties verenigd zijn, meent dat de kernuitstap zal leiden tot een 'volatiliteit van de prijzen' en 'de ongelijkheden zal versterken'. 'Op sociaal vlak gaat de sluiting van de kerncentrales direct en indirect leiden tot het verlies van duizenden banen', klinkt het in de brief aan Di Rupo. 'In een centrale werken meer dan duizend mensen en daar komen nog meer dan 2.500 indirecte banen bij.' 'Het klimaat van onzekerheid, gelinkt aan de mate waarin de Waalse bedrijven afhankelijk zijn van energie zijn vanwege politieke beslissingen van andere staten, vormt een groot risico voor de ontwikkeling en het voortbestaan van die bedrijven', aldus het overlegorgaan. CESE vraagt dan ook een overleg met de Waalse overheid.