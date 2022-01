De Waalse minister van Wonen Christophe Collignon (PS) heeft verzekerd dat 5.000 mensen die door de overstromingen van juli werden getroffen, in de komende weken een nieuw onderkomen zullen hebben. Dat schrijft Sudinfo vrijdag.

'Tot nu toe hebben we 3.100 mensen opnieuw gehuisvest. Maar binnen 6 tot 8 weken, zullen we de 5.000 kunnen bereiken,' zegt de minister in een interview met Sudinfo. Voor gezinnen die in hun huis willen blijven, 'hebben we 1.000 ontvochtigers gehuurd die in 12 weken tijd in 3.000 huizen zijn geïnstalleerd. En we zullen ze kunnen blijven gebruiken.' Hij geeft echter toe dat door de kou sommige mensen deze winter mogelijk gedwongen zullen worden hun huis te verlaten.

