Waals minister-president Willy Borsus wil niet weten van sluiting spoorlijnen

Waals minister-president Willy Borsus (MR) heeft zondag laten weten 'volledig en definitief' gekant te zijn tegen elke sluiting van spoorlijnen in Wallonië. De Tijd en L'Echo schreven zaterdag over een waarschuwing van spoorwegnetbeheerder Infrabel in een interne nota die de raad van bestuur onlangs besprak.

7 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Willy Borsus (MR).

Volgens Borsus kan geen enkele spoorlijn wettelijk worden gesloten. Hij herinnert eraan dat federaal minister van Mobiliteit François Bellot het behoud van het volledige spoornetwerk wettelijk heeft verankerd. 'De partijen hebben zich geëngageerd om "het behoud van het volledige netwerk" te verzekeren, "specifiek ook voor lijnen waar weinig mensen wonen, zonder dat een kilometer noodzakelijke spoorlijn wordt afgeschaft"', aldus de Waalse minister-president. In die wet staan trouwens bijkomende investeringen in Waalse spoorprojecten. 'De toekomst bestaat erin te investeren in het openbaarvervoersaanbod en dat op een efficiënte manier te laten samengaan met andere vervoersmiddelen. Mobiliteit is een belangrijke uitdaging. Iedereen weet dat daarvoor investeringen nodig zijn, zowel op het federale als het Waalse niveau', aldus nog Borsus. Infrabel betreurde zaterdag dat interne documenten zomaar gelekt werden naar de buitenwereld. 'Er is absoluut geen sprake van om ook maar enige vorm van druk te willen zetten op wie dan ook', aldus de netbeheerder. Volgens Infrabel zijn de documenten bedoeld om de toekomstige federale regering objectief te informeren. 'Er liggen nog heel wat andere elementen of opties op de tafel', luidde het. Lees ook: Europa onverbiddelijk voor klimaatplan België: 'Regering of niet, uitstel is onmogelijk'