Waals minister-president Willy Borsus trekt zeven exportlicenties van FN Herstal in

Het gaat om exportlicenties voor wapens aan Saudi-Arabië. De Raad van State had eind juni die licenties al opgeschort.

Belangrijkste klant

Wapenfabrikant FN Herstal, voor 100 procent eigendom van het Waals Gewest, kreeg in oktober 2017 de toelating om militaire wapens uit te voeren naar Saudi-Arabië. Het land was vorig jaar de belangrijkste klant van Waalse wapens. Het ging om een totaalbedrag van 153 miljoen euro.

De Franstalige Mensenrechtenliga en het Franstalige vredesplatform CNAPD dienden eind 2017 echter beroep in over militair materieel dat geproduceerd of geëxporteerd wordt door FN Herstal. De Raad van State schorste een aantal licenties.

Volgens het rechtscollege toonde het Waals Gewest niet concreet aan dat het een minitieus en omzichtig onderzoek voerde naar enkele criteria die vermeld staan in het decreet van 21 juni 2012 over de invoer, uitvoer, doorvoer en overdracht van civiele wapens en defensiegerelateerde producten.