Vuurdoop nieuwe ABVV-topvrouw: 'Een vakbond hoeft niet populair te zijn'

Het belooft de volgende weken nog een 'hete winter' te worden. Milieubewuste scholieren en vele tienduizenden gelijkgestemden lijken niet meteen van plan om hun klimaatmarsen in Brussel en elders in het land op te schorten. De gele hesjes denken er evenmin over om hun beweging nu al te ontmantelen, in Frankrijk noch in (zuidelijk) België. Het stond bijgevolg een beetje in de sterren geschreven dat de Belgische vakbonden in zo'n algemeen klimaat van maatschappelijk protest en antiregeringsmarsen niet bij de pakken zouden blijven neerzitten.

...