Enkele leden van de studentenclub Jong N-VA VUB zijn enkele maanden geleden aan de haal gegaan met spandoeken en vlaggen van sans-papiers die op de campus van de Vrije Universiteit Brussel ophingen.

Dat blijkt uit een Whatsapp-conversatie die nieuwswebsite Apache kon inkijken. De Brusselse universiteit bevestigt aan Belga dat ze de meldingen 'ernstig en grondig onderzoekt'.

In het gesprek dat op Whatsapp werd gevoerd door onder meer Arno Van de Bruaene, voorzitter van Jong N-VA VUB, en Süleyman Çelik, de ondervoorzitter, stoken de jongeren elkaar op om voor 'een pak pinten' enkele spandoeken te stelen van mensen zonder papieren die sinds februari een zaal op de campus in Etterbeek bezetten. 'Prachtig', klinkt het wanneer de diefstal ook volbracht is.

Jong N-VA is nog maar sinds enkele maanden als studentenvereniging erkend op de VUB, maar voorzitter Van de Bruaene laat in een reactie op Twitter verstaan dat het niet om een gecoördineerde actie van Jong N-VA gaat, maar om enkele vrienden die elkaar aanspoorden om een uitdaging te voltooien. 'Wel wens ik mij in eigen naam te verontschuldigen als ik met het wegnemen van de spandoeken mensen schade zou hebben berokkend. Degene die ik in mijn bezit heb, geef ik graag terug aan de eigenaars', schrijft Van de Bruaene.

