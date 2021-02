In maart bellen de masterstudenten psychologie van de VUB alle studenten op om hen, indien nodig, de weg naar professionele psychologische hulp te wijzen. En om in deze coronacrisis het beleid van de universiteit beter af te stemmen op wat de studenten nodig hebben.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

Honderdvijftig studenten uit de eerste en tweede master Psychologie van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) gaan in maart 16.000 studenten opbellen. De universiteit wil daarmee onderzoeken hoe zwaar de coronacrisis op het welzijn van hun studenten drukt.

De ambitie ligt hoog. 'We willen de studenten niet alleen een hart onder de riem steken', zegt rector Caroline Pauwels, die het initiatief nam. Als uit een telefoongesprek blijkt dat professionele hulp aangewezen is, zal de student de nodige informatie krijgen om de weg te vinden naar interne en externe partners. Dat kan variëren van een bezoek aan de studentenpsycholoog of een VUB-buddy, tot info over het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) of Tejo, dat therapie voor jongeren aanbiedt.

De studenten die de telefoontjes doen - en die deze week opgeleid worden - verzamelen ook gegevens die nadien anoniem geanalyseerd worden. 'Op basis daarvan willen we wijzigingen op beleidsniveau doorvoeren', zegt professor psychologie Imke Baetens, die het project coördineert. Het initiatief is een pilootproject dat mogelijk uitgerold wordt over het internationale netwerk van de VUB.

