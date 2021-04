De Verenigde Staten schorten het gebruik van het coronavaccin van Johnson & Johnson met onmiddellijke ingang op. Dat bevestigen de Food and Drug Administration (FDA) en het Centers for Disease Control (CDC) dinsdag, kort nadat The New York Times het nieuws wereldkundig maakte. De pauze komt er nadat er bij zes personen bloedklonters werden vastgesteld.

De zes personen, allen vrouwen tussen 18 en 48 jaar, kregen de bloedklonters binnen de twee weken na vaccinatie. Een van hen is overleden, een andere ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Hoe lang de pauze precies zal duren, is nog onduidelijk. Woensdag buigt het CDC zich opnieuw over het dossier, terwijl ook de FDA de gevallen verder onder de loep zal nemen. Tot nog toe werden er in de VS reeds zeven miljoen doses van het vaccin toegediend.

In een korte reactie deelde Johnson & Johnson aan de New York Times mee dat "op heden geen duidelijk oorzakelijk verband tussen de zeldzame gevallen van bloedklonters en het coronavaccin kon worden vastgesteld". Zaterdag klonk het bij het Amerikaanse geneesmiddelagentschap FDA nog dat er geen oorzakelijk verband kon worden vastgesteld tussen het coronavaccin van Johnson & Johnson en gevallen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) had daags voordien laten weten eveneens een onderzoek in te stellen.

Eerder werden ook bij het coronavaccin van AstraZeneca, dat net als dat van Johnson & Johnson gebruikmaakt van een adenovirus, meldingen van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes geregistreerd. Het EMA oordeelde vorige woensdag dat het om een uiterst zeldzame bijwerking ging, waarna verschillende landen, waaronder België, een leeftijdslimiet afkondigden.

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson zal de leveringen van zijn coronavaccin aan Europese landen proactief uitstellen. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Het uitstel komt er nadat de Verenigde Staten besloten om de toediening van het vaccin met onmiddellijke ingang stop te zetten nadat zes gevallen van bloedklonters werden gemeld.

"De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken, is onze voornaamste prioriteit", schrijft Johnson & Johnson. Daarom beslist het bedrijf om de leveringen naar Europa proactief uit te stellen. "We hebben nauw samengewerkt met medische experten en de gezondheidsinstanties en we zijn er een groot voorstander van dat deze informatie openlijk wordt meegedeeld aan gezondheidswerkers en het publiek."

De Verenigde Staten kondigden eerder op dinsdag aan dat ze de vaccinatiecampagne met Johnson & Johnson met onmiddellijke ingang zouden opschorten. Dit omdat er zes meldingen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) werden vastgesteld. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA had vrijdag al meegedeeld een onderzoek te hebben ingesteld. Johnson & Johnson leverde deze week de eerste vaccins aan Europa, waaronder 36.000 vaccins aan ons land op maandag.

België: vaccinatie gaat voorlopig door zoals gepland

In ons land houdt de taskforce vaccinatie de situatie nauwlettend in het oog, maar gaat de vaccinatie voorlopig door zoals gepland.

De eerste 36.000 vaccins van Johnson Johnson werden gisteren/maandag aan ons land geleverd. Normaal gezien worden volgende week de eerste Belgen ingeënt met het vaccin. Die geplande vaccinatie gaat, ondanks het nieuws in de VS, voorlopig gewoon door. "We houden de situatie nauwgezet in de gaten, en dat gebeurt ook op Europees niveau", aldus Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie. "Momenteel hebben we echter geen enkel signaal gekregen dat we de geplande vaccinatie moeten stopzetten."

Op 11 maart kreeg het vaccin van Johnson Johnson als vierde coronavaccin groen licht van het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Dat werd omschreven als een belangrijke stap voor de vaccinatiecampagne, omdat van het middel van Johnson Johnson in tegenstelling tot de andere coronavaccins één prikje volstaat.

In totaal rekent België in het tweede kwartaal op 1,4 miljoen dosissen van het vaccin.

