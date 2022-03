De Verenigde Staten hebben donderdag financiële sancties uitgevaardigd tegen de Belgische zakenman Alain Goetz en zijn netwerk van ondernemingen. De man wordt ervan beschuldigd betrokken te zijn bij 'de illegale export van goud van de Democratische Republiek Congo' waarmee verschillende gewapende groeperingen in het land gefinancierd zouden zijn.

Goetz en een tiental ondernemingen uit zijn netwerk, waaronder de African Gold Refinery (AGR) in Oeganda, verkopen goud dat afkomstig is uit 'regio's die worden gecontroleerd door gewapende groeperingen en die betrokken zijn bij conflicten in Congo', aldus Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, in een persbericht. Dat 'oorlogsgoud' is, zo klonk het nog, de voornaamste bron van inkomsten van die groeperingen in het oosten van Congo. Zij maken zich ook schuldig aan moorden, verkrachtingen en het gedwongen rekruteren van kindsoldaten.

'Alain Goetz en zijn netwerk hebben aan het conflict bijgedragen door het Congolese goud te ontvangen zonder de herkomst ervan in vraag te stellen', zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën in een eigen persbericht. Door de sancties worden de eventuele activa van Goetz in de VS bevroren en heeft hij geen toegang meer tot het Amerikaanse financieel systeem. De man werd in 2020 in België schuldig bevonden aan witwassen en fraude, gelinkt aan de handel in goud.

Goetz en een tiental ondernemingen uit zijn netwerk, waaronder de African Gold Refinery (AGR) in Oeganda, verkopen goud dat afkomstig is uit 'regio's die worden gecontroleerd door gewapende groeperingen en die betrokken zijn bij conflicten in Congo', aldus Ned Price, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, in een persbericht. Dat 'oorlogsgoud' is, zo klonk het nog, de voornaamste bron van inkomsten van die groeperingen in het oosten van Congo. Zij maken zich ook schuldig aan moorden, verkrachtingen en het gedwongen rekruteren van kindsoldaten.'Alain Goetz en zijn netwerk hebben aan het conflict bijgedragen door het Congolese goud te ontvangen zonder de herkomst ervan in vraag te stellen', zegt het Amerikaanse ministerie van Financiën in een eigen persbericht. Door de sancties worden de eventuele activa van Goetz in de VS bevroren en heeft hij geen toegang meer tot het Amerikaanse financieel systeem. De man werd in 2020 in België schuldig bevonden aan witwassen en fraude, gelinkt aan de handel in goud.