Een bouwteam met onder meer architecten en aannemers bouwt het nieuwe VRT-gebouw aan de Reyerslaan, dat compact en horizontaal wordt. Dat heeft de openbare omroep maandag gemeld. De bedoeling is dat de VRT-medewerkers in de zomer van 2026 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.

De kandidaatstelling voor het nieuwbouwproject ging van start in februari 2020. Zeven kandidaten dienden hun kandidatuur in via een 'design & build'-formule, waarbij een team zowel instaat voor het ontwerp als de uitvoering. Drie teams kwamen terecht in de finale onderhandelingsfase, waarna gekozen werd voor een bouwteam bestaande uit OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Jaspers-Eyers Architects, Bureau Bas Smets, Tractebel, CES, Ideal Acoustics, Willemen Construct, Jan De Nul Group en EEG, dat de krachten bundelt onder de naam 'VRT Morgen'. Het project mag maximaal 133,5 miljoen euro kosten.

Het nieuwe gebouw moet meer samenwerking creëren, en dat gaat nu eenmaal beter in een horizontale setting, klinkt het maandag bij de voorstelling. Het gebouw bestaat uit een achthoekige basis bestaande uit onder meer een grote lobby, drie grote televisiestudio's en een evenementenruimte, met daarop een vierkante blok van drie verdiepingen van 87 op 87 meter met onder meer kantoren, de nieuwsstudio en groene ruimten. Opvallend: het nieuwe gebouw is ongeveer even breed als dat de VRT-toren hoog is. Die blijft trouwens staan. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is op zoek naar een nieuwe invulling voor de toren.

Duurzaam

Een compact gebouw is ook duurzamer, en het is bovendien vrij van fossiele brandstoffen - er wordt geen aardgas of stookolie gebruikt, maar wel warmtepompen. Op het dak wordt 2.300 vierkante meter aan zonnepanelen geplaatst. Het gebouw is zo ontworpen dat er op een flexibele manier met de ruimtes kan worden omgegaan. 'In 2021 kan je onmogelijk voorspellen hoe de VRT georganiseerd gaat zijn in 2026. De moduleerbaarheid is dan ook een enorme troef', zei CEO Frederik Delaplace maandag.

Bovendien is het gebouw ook aangepast aan de gevolgen van de coronapandemie, met onder meer open ruimtes, goede verluchting, de mogelijkheid om buiten te werken in de binnentuinen. De architecten leggen ook de nadruk op de overgang van binnen naar buiten en de manier waarop het gebouw opgaat in het groen van de omgeving.

Bouwvergunning

Het nieuwe VRT-gebouw moest normaal gezien al dit jaar in gebruik genomen worden, maar een eerdere wedstrijd rond de aanbesteding draaide op niets uit omdat de ambities niet te verenigen waren met het budget. Via het design & build-systeem creëerde de VRT volgens Delaplace een veel stabielere situatie, en hij vertrouwt er dan ook op dat de verhuis in 2026 wel degelijk zal kunnen doorgaan. Het huidige ontwerp is met zijn 65.000 vierkante meter waarvan 40.000 meter bovengronds, onder meer compacter dan het vorige ontwerp, dat enkel bovengronds 55.000 vierkante meter was.

'Tegen de zomer van volgend jaar moet de bouwvergunning helemaal rond zijn en moet de eerste spadesteek gezet zijn. In 2025 zou het gebouw af moeten zijn en dan hebben we nog een jaar voor de verhuis', aldus Delaplace. 'Er zit ook wel wat druk op de ketel. We geven stapsgewijs gronden die we nu gebruiken vrij zodat Brussel aan de verdere ontwikkeling van de site kan beginnen.'

Nieuw stadsproject

De ontwikkeling van het stadsproject 'mediapark.brussels', op de Reyerssite is voor het grootste deel in handen van het Brussels Gewest. Op de site komen er wooneenheden, winkels, scholen en veel groen. Het kabinet van minister-president Rudi Vervoort liet maandag nog weten dat bijna de helft van de site wordt bestemd voor openbare ruimten en de aanleg van een nieuw open stadspark. De regering besliste na een openbaar onderzoek om een groter gedeelte voor te behouden voor openbare ruimten en de bouwdichtheid te verminderen. Ook de Franstalige openbare omroep RTBF bouwt een nieuw gebouw op de site en verhuist als alles goed loopt in 2025.

Dat de VRT op de Reyerssite blijft, is volgens voorzitter Luc Van den Brande trouwens 'een principiële keuze die samengaat met de toekomst van het land. Op de site blijven heeft enkel maar zin als Vlaanderen bevoegd blijft voor cultuur en persoonsgebonden aangelegenheden in Brussel. Anders konden we even goed naar Vlaanderen gaan', zei hij. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) benadrukt dat dan weer dat VRT op deze manier een bijdrage blijft leveren aan de ontwikkeling van Brussel. (Belga)

