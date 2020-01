Paul Lembrechts, de CEO van de openbare omroep VRT, wordt opzijgeschoven. Dat maakte VRT en de Vlaamse regering maandag bekend. 'Het vertrouwen binnen de directie kon niet worden hersteld.'

Het bericht wordt bevestigd door meerdere bronnen binnen de VRT, waar het nieuws evenwel nog niet officieel zou zijn meegedeeld.

De beslissing volgt na enkele weken van conflict aan de top van de openbare omroep. Lembrechts vroeg het ontslag van Peter Claes, de directeur Media en Productie. Maar de raad van bestuur weigerde Claes te ontslaan, wat tot een patstelling leidde. Eind december werd een bemiddelaar aangesteld.

Bij de VRT vindt maandag om 11.00 uur een persconferentie plaats. VRT-voorzitter Luc Van den Brande en Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle zullen er volgens de uitnodiging toelichting geven bij 'het conflict binnen de directie van de openbare omroep'.

'Spijtige zaak'

Vakbond ACV vind het ontslag van Paul Lembrechts een spijtige zaak.

'Van in het begin hield hij voet bij stuk als het over een correcte financiering ging', zegt Carlos Van Hoeymissen van de christelijke vakbond bij de openbare omroep. 'Hij had daardoor de sympathie van het personeel.'

Waar Lembrechts nog de scherpe kantjes van een sociaal plan wist af te vijlen, vreest Van Hoeymissen nu voor een botte bijl. 'Als er dan toch bespaard moet worden, willen we dat dat zo sociaal mogelijk gebeurt.'

