Vrouwelijke kunstenaars in 16e eeuw: Levina Teerlinc maakte furore als hofschilder bij de Tudors

Vlaanderen is een land van beeldende kunstenaars, en daar moet nadrukkelijk '(m/v)' aan toegevoegd worden. Naast Luc Tuymans staat bijvoorbeeld Berlinde de Bruyckere. Net zoals in de zestiende eeuw Pieter Bruegel en Levina Teerlinc in één adem werden genoemd.

Elizabeth I © Wikimedia Commons

De alternatieve canon: terwijl de regering-Jambon een Vlaamse canon voorbereidt, kijkt Knack weg van de alom bekende ankerpunten. Welke feiten en gebeurtenissen zijn onbekend maar onontbeerlijk voor wie de geschiedenis van Vlaanderen écht wil kennen?

